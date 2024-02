Genova – Una petizione per chiedere al Comune di garantire alla Mameli 1904 spazi adeguati e a prezzo calmierato presso la nuova piscina d Voltri. La raccolta di firme si trova su Change.org

Ecco il testo della petizione:

La ristrutturazione della nostra amata piscina “Mameli” è quasi completata e l’Amministrazione Comunale sta avviando le procedure per l’affidamento della concessione. Questo rappresenta un momento cruciale per il futuro del nuoto e della pallanuoto a Voltri.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale di impegnare il futuro gestore a garantire alla S.S. Mameli 1904 spazi adeguati e condizioni economiche agevolate per svolgere attività sportiva agonistica di alto livello. Vogliamo che la nostra piscina torni ad essere un punto di eccellenza per le discipline del nuoto e della pallanuoto, come lo era in passato.

La S.S. Mameli 1904 ha una lunga storia nella nostra comunità, formando atleti che hanno raggiunto i più alti livelli agonistici nelle discipline acquatiche e il loro successo è legato alla piscina Mameli.

Ora più che mai, abbiamo bisogno del vostro sostegno per garantire che la nuova gestione mantenga vivo questo patrimonio sportivo locale, fornendo le risorse necessarie affinché la S.S. Mameli 1904 possa continuare a prosperare.