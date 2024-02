Ceranesi (Genova) – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 febbraio, è stata predisposta la chiusura della strada provinciale 4 nel tratto compreso tra il bivio per via Lavaggi e Ferriera. A comunicarlo sono stati gli stessi canali del comune.

Questa si è resa necessaria a seguito del crollo di un muro presente nei cantieri Cociv, che stanno operando per i lavori del Terzo Valico.

A far esplodere la polemica tra i residenti della zona il fatto che già da lunedì il monitoraggio del muro e della strada aveva dato segnale di alcuni movimenti sospetti, ma nonostante questo la chiusura è stata predisposta soltanto ieri, dopo il crollo dello stesso muro che – fortunatamente – non ha causato feriti né tra gli operai né tra i passanti.

“Da oggi pomeriggio la SP 4 è chiusa, su ordinanza di Città Metropolitana per motivi di sicurezza nel tratto tra il bivio per via Lavaggi e Ferriera. Cociv lunedì ha segnalato che il monitoraggio del muro d’argine e della strada all’altezza dei lavori in corso hanno dato ripetuti e crescenti segni di movimento.

Per la sicurezza di chi percorre la strada si è reso necessario il provvedimento dell’Ente proprietario, assunto col pieno consenso del Sindaco. Città Metropolitana e Comune di Ceranesi, certi d’interpretare anche la posizione del comune di Campomorone, hanno chiesto a Cociv di presentare uno stringente piano di lavoro per il completamento delle opere di sostegno a monte e di messa in sicurezza dell’argine.

Per discuterne Città Metropolitana, con i due Comuni, indice un’assemblea pubblica mercoledì 6 marzo alle ore 18 presso la palestra in località Piane.

Sono stati invitati i rappresentanti di Cociv, affinché illustrino pubblicamente la programmazione adottata e possano direttamente rendersi conto della complessa situazione di disagio che si crea per la comunità, e agiscano conseguentemente per ridurre il più possibile i tempi per la riapertura”, la nota del comune di Ceranesi.

