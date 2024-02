Genova – Grande paura per un giovane di 28 anni che la scorsa notte, mentre stava rincasando, è stato aggredito da tre individui all’interno del portone del palazzo dove risiede. Il fatto è accaduto in via Andrea Doria, nella zona di Principe.

Il 28enne ha iniziato ad urlare, mettendo in fuga i tre che volevano rapinarlo e sottrargli il telefono cellulare.

Successivamente è arrivata la chiamata ai carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno iniziato le ricerche nelle zone limitrofe. Uno dei malviventi, un 45enne, è stato fermato ed arrestato poco distante. Proseguono le ricerche per rintracciare gli altri due.