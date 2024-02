Genova – Nel greto del torrente Bisagno sono letteralmente “scomparsi” ma i cinghiali non hanno smesso di passeggiare per le vie e nelle strade cittadine.

Ieri notte lo hanno fatto nella zona di corso Gastaldi e via Barrili con una famigliola segnalata da passanti anche mentre attraversava la strada con il rischio di causare l’ennesimo incidente stradale, come avvenuto solo pochi mesi fa.

E infatti la segnalazione ha subito fatto scattare l’allarme per automobilisti e motociclisti e l’invio della pattuglia della polizia locale con il compito di assicurare la sicurezza dei cittadini e del traffico.

Un fenomeno che appare alle associazioni ambientaliste come molto strano. Nel Bisagno non si vede più un cinghiale da settimane ma la presunta ondata di peste suina africana, spesso chiamata in causa per la misteriosa moria (senza carcasse nel greto), non sembra aver avuto effetto sulla popolazione di cinghiali che ogni sera cala dalle campagne circostanti alla ricerca di cibo “facile” tra bidoni e sconsiderati che li nutrono per strada.