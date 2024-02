Genova – Continua la fuga dei grandi marchi dalla città e un’altra vetrina di lusso abbandona il centro. Il punto vendita genovese di Michael Kors ha infatti chiuso definitivamente i battenti ed anche su Google l’attività risulta “chiusa definitivamente”. Un’altra saracinesca abbassata ed un nuovo pezzo del tessuto commerciale sempre più in crisi che “lascia”.

Il negozio di via Roma, con vetrine anche su Galleria Mazzini, aveva aperto nel 2016 con dipendenti e grande investimento. Oggi il punto vendita è chiuso, le saracinesche abbassate e se si consulta il motore di ricerca di Google l’attività risulta chiuda in modo definitivo.

Il punto vendita più vicino torna ad essere quello dell’Outlet di Serravalle e per acquistare una borsa del celebre marchio di moda e accessori occorre fare quasi un’ora di autostrada in direzione Milano.

Un segno evidente di una crisi che sembra inarrestabile e che coinvolge sempre più duramente il commercio genovese, sempre più incline al commercio semplice e “da poco” e sempre più lontano dai fasti di un tempo. Con buona pace delle campagne per invitare i genovesi (e i savonesi) a fare acquisti sotto casa.