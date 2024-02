Genova – Come nasce l’ispirazione per un romanzo? Come procede il lavoro di scrittura? Uno scrittore che tipo di lettore è? Viola Ardone, Marco Balzano e Donatella Di Pietrantonio sono i protagonisti della nuova edizione de La notte degli scrittori, evento in cui gli scrittori si raccontano al pubblico, coniugando letteratura, convivialità e teatro.

Promossa dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con Einaudi editore e Palazzo Ducale Genova nell’ambito delle iniziative legate a Genova Capitale Italiana del Libro, la serata, curata da Giorgio Gallione, che nel 2010 ha ideato il format insieme ad Ernesto Franco, si svolge oggi, venerdì 23 febbraio nella splendida cornice del Salone del Maggior Consiglio a partire dalle ore 19.

Intervistati da Danilo Di Termini, autore di programmi sulle radio RAI, Viola Ardone, Marco Balzano e Donatella Di Pietrantonio si metteranno in gioco, svelando emozioni e retroscena del proprio lavoro.

Alle conversazioni si alterneranno i reading, affidati a due giovani attori diplomati alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova. Raffaele Barca e Susanna Valtucci leggeranno alcune pagine estratte dalle opere più recenti dei tre protagonisti della serata: Grande meraviglia per Viola Ardone, (2023, Einaudi Stile Libero Big), l’amore narrato attraverso lo sguardo candido di una bambina nata in un manicomio; Café Royal per Marco Balzano (2023, Einaudi, I Coralli), ambientato in bar dove le vite dei frequentatori casuali o abituali si intrecciano con i capricci del destino; L’età fragile (2023, Einaudi Supercoralli) per Donatella Di Pietrantonio, che attraverso il trauma di una ragazza e di sua madre ci parla dell’adolescenza e della vita che ci può ferire.

I biglietti, comprensivi di aperitivo, costano 14 euro e possono essere acquistati presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova, al telefono al numero 0105342400 e online su biglietti.teatronazionalegenova.it o eventualmente a Palazzo Ducale prima dell’inizio dell’evento