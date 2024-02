Genova – Meno semafori intelligenti a multare e più controlli per garantire la scurezza dei Cittadini. E’ l’appello lanciato dai Social al Comune dopo l’ennesimo investimento di un pedone in via Fereggiano, in un punto dove gli incidenti sono all’ordine del giorno e la presenza di chi ha il compito di garantire la sicurezza è ormai un lontano ricordo.

La donna è stata travolta mentre attraversava sulle strisce ed è stata subito soccorsa e trasferita in codice rosso in ospedale.

Commercianti e residenti della zona denunciano l’estrema pericolosità dell’attraversamento, sempre buio di notte e con troppe auto che sfrecciano di giorno e chiedono che la zona venga presidiata e che il Comune investa meno in telecamere e più in “persone” in carne ed ossa a presidiare il quartiere come durante le partite quando sembra in vigore una sospensione delle norme del Codice della Strada e auto e moto sembrano autorizzate a fare qualunque cosa.