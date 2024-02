Rapallo (Genova) – Saranno le verifiche condotte da un veterinario esperto di cetacei a stabilire le cause del decesso del delfino trovato spiaggiato vicino allo stabilimento balneare Vittoria a Rapallo. La carcassa è stata avvistata da alcuni passanti e segnalata alla polizia locale che ha allertato l’Istituto zooproflilattico sperimentale che ha provveduto alla rimozione del corpo senza vita e che verificherà le cause del decesso.

L’esame della carcassa è importante per verificare se l’animale sia deceduto per un malanno o per un incidente in mare e, nel primo caso, se si tratti di una malattia infettiva o meno.

Negli anni scorsi si sono registrate epidemie di morbillo tra i delfini che hanno portato alla morte di molti esemplari.