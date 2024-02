Sanremo (Imperia) – Si trovano in gravi condizioni all’ospedale di Pietra Ligure i due giovani studenti, rispettivamente di 17 e 15 anni, che questa mattina sono stati travolti da un pirata della strada.

Il fatto si è verificato intorno alle 7:15 in via Frantoi Canai, nella frazione di Bussana, e le condizioni dei due sarebbero apparse gravi fin da subito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Per trasportarli al pronto soccorso in codice rosso, però, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.

Sul posto anche la polizia locale, che ha il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ancora nessuna traccia del mezzo che li ha travolti, con il conducente che si è dato alla fuga subito dopo l’impatto. Alcune testimonianze avrebbero parlato di un mezzo pesante.