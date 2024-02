Sanremo (Imperia) – E’ deceduto uno dei due giovani studenti che questa mattina sono stati investiti da un mezzo pesante in via Frantoi Canai nella frazione di Bussana. Si tratterebbe di un ragazzo di appena 17 anni: fin dai primi minuti le sue condizioni erano apparse gravi, fino al decesso in ospedale.

Sempre gravi anche le condizioni dell’altra persona rimasta ferita, la sorella di 15 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Pietra Ligure.

Nel frattempo, è stato fermato l’uomo alla guida del mezzo che ha travolto i due giovani. Inizialmente si era allontanato dal luogo del sinistro stradale provando a fuggire, è stato fermato da alcuni passanti. Si trova adesso in stato di fermo e verrà ascoltato dalle autorità. Ancora in corso tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.