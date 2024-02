Recco si prepara per un weekend all’insegna del divertimento con il tradizionale “Carleva’ Recchelin”. La città sarà animata dalla parata in costume che prenderà il via alle ore 14.15 di domenica 25 febbraio da Lungomare Bettolo, arricchita da musica, coriandoli e dolcetti. Aggiungeranno allegria all’evento le cinque “Pentolacce”, sparse tra via Trieste, via Vittorio Veneto, via Liceti, Valleverde e il Lungomare, rotte dai bambini che saranno poi premiati con la distribuzione di caramelle. I partecipanti potranno aspettarsi un’atmosfera vivace e colorata, con musica e animazione in Belvedere Luigi Tenco. Darà il via al week-end di festa la classica “tombola di Carleva” presso la sala polivalente, in programma sabato 24, con inizio alle ore 20.30.

“Il nostro Carnevale porterà in piazza tante persone, confermando ancora una volta l’importanza degli eventi come elemento di aggregazione per la città. Invito tutti i cittadini a partecipare alla festa” commenta il sindaco Carlo Gandolfo. Il “Carleva Recchelin” è un’iniziativa di Pro Loco e del Comune di Recco e di Pro Loco, in collaborazione con Ascom, Civ, Filarmonica Rossini e Croce Verde.

L’evento rispetta la tradizione del rito Ambrosiano, che a Recco si tramanda dal periodo in cui i vescovi di Milano dominavano la città.