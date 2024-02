Correnti di aria fredda in quota raggiungono la Liguria dopo il transito della perturbazione che ha dato maltempo sulla Liguria nelle ultime ore.

Condizioni di variabilità/instabilità fino a domenica pomeriggio con possibilità di occasionali rovesci. Nuovo forte peggioramento lunedi 26 febbraio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 24 Febbraio 2024

In mattinata condizioni di variabilità con qualche piovasco sull’Appennino orientale e l’estremo Imperiese; possibilità anche di ampie schiarite.

Nel pomeriggio parziale accentuazione dell’instabilità sul settore centro-orientale dove saranno possibili alcuni rovesci localmente accompagnati da qualche colpo di tuono. Possibili rovesci di neve o graupel oltre i 1500-1600 metri.

In serata generale attenuazione dei fenomeni anche se il cielo non tornerà del tutto sereno.

Venti ancora forti da sud-ovest in mattinata, in lieve e progressiva attenuazione durante il giorno.

Mare molto mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Temperature in diminuzione

Costa: Min: +8/+12°C – Max: +14/+16°C

Interno: Min: 0/+6°C – Max: +7/+10°C