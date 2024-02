Genova – Ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando e si è schiantata contro le vetture in sosta. Molta paura ma ferite fortunatamente non gravi per una donna di 30 anni coinvolta la scorsa notte in un grave incidente stradale in via Gallino, a Pontedecimo.

La giovane era alla guida dell’auto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro le vetture parcheggiate a bordo strada.

L’impatto, violento, ha risvegliato i residenti che hanno subito chiamato il 112 che ha inviato l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

La donna è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

La polizia locale ha raccolto gli elementi utili a stabilire la dinamica dell’incidente.

Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.