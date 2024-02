Ancora aria fredda in quota nel finale di settimana e ancora instabilità sparsa sulla Liguria.

Lunedì poi è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione ben strutturata che caratterizzerà le condizioni meteo per diversi giorni, con il ritorno della neve a bassa quota su alcune zone della nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 25 Febbraio 2024

Sino al mattino ancora spiccata instabilità sul settore centro-orientale, nuvolosità irregolare con possibili rovesci, localmente accompagnati da qualche colpo di tuono, fenomeni a carattere di neve o graupel oltre i 1000-1200 metri sull’Appennino orientale. Generalmente asciutto a ponente con spazi soleggiati, ampi sull’Imperiese.

Nel primo pomeriggio nuvolosità variabile sull’intera regione con le ultime precipitazioni nelle zone interne del settore centro-orientale, a seguire copertura nuvolosa in aumento ad iniziare da ponente.

In serata prime piogge sul centro-ponente regionale, sulle Alpi Liguri quota neve che si attesterà sui 1000-1200 metri.

Venti moderati dai quadranti meridionali sul centro-ponente, ma nel corso della giornata non mancheranno rinforzi fino a tesi, ventilazione più debole a levante.

Mare mosso, dal tardo pomeriggio fino a molto mosso sul centro-ponente.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie od in leggero aumento.

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C e massime tra +13/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -6 (vette Alpi Liguri)/+6°C e massime +8/+13°C