Savona – È stata inaugurata nella serata di ieri la “nuova” piazza Diaz oggetto, insieme alla valorizzazione del teatro Chiabrera, di un importante intervento di riqualificazione urbana finanziato sul Fondo strategico Regionale 2018 per 1,2 milioni di euro sommati a 300mila euro di cofinanziamento comunale.

Presenti per l’occasione l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e il sindaco di Savona Marco Russo.

“Un intervento di assoluto pregio in una piazza centrale della città di Savona – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Abbiamo dato un volto nuovo, rendendolo più fruibile e bello, a un luogo storico e proseguiremo con la valorizzazione del teatro che è in corso. Il Comune avrà inoltre, sul prossimo programma triennale del Fondo strategico regionale, ulteriori fondi per un secondo lotto di lavori all’interno del Chiabrera. Attraverso le politiche di rigenerazione urbana stiamo diventando un modello a livello italiano per efficacia e per la grande collaborazione instaurata con i comuni. Decine di città e paesi, da Ventimiglia a Sarzana, stanno ridando vita a vie, strade, piazze ed edifici con un riuso e un ripristino dell’esistente che non si è mai visto prima nella nostra Regione”.

“Oggi è una festa completa per Savona, perché inauguriamo un prestigioso spazio della città e celebriamo una prestigiosa concittadina, ed è significativo che questo avvenga nell’anno in cui ci candidiamo a Capitale Italiana della Cultura – spiega il sindaco di Savona Marco Russo-.

Siamo felici che l’inaugurazione della nuova piazza coincida con la celebrazione di Renata Scotto, perché è un nuovo spazio pubblico che costituisce una degna cornice per il nostro teatro, oggi ancora di più grazie al restyling. Ringraziamo la Regione Liguria, e in particolare l’assessore Scajola, non solo per il finanziamento concesso, ma anche per il sostegno che ci ha fornito in questo progetto come importante esempio di rigenerazione urbana”.

Il costo totale della piazza è di circa 850mila euro, mentre la restante parte del finanziamento suddetto è destinata al teatro. La piazza ha subito una riqualificazione ambientale con l’inserimento, tra le altre cose, di una sequenza di superfici verdi, una nuova pavimentazione e getti d’acqua.