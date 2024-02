Genova – Ancora pessime notizie per l’Aeroporto Cristoforo Colombo che continua a “perdere i pezzi” con le compagnie aeree più impegnate a “tagliare” rotte e voli che ad investire. La compagnia aerea Vueling ha infatti annunciato il taglio dei voli per Gatwick per Londra, in Inghilterra e per Orly, per Parigi, in Francia.

L’azienda spagnola ha invece confermato la tratta che collega Genova con Barcellona ma è evidente il passo indietro, rispetto ai proclami di pochi mesi fa, della compagnia aerea che probabilmente contava in risultati economici più importanti.

Il taglio di due delle tratte più importanti e interessanti per il pubblico comporta un danno enorme – certamente per l’immagine – dell’aeroporto genovese che nonostante la posizione geografica e l’assenza di problemi come la nebbia, non riesce proprio a “decollare”.

I voli da e per Londra (Gatwick) e da e per Parigi (Orly) saranno cancellati a partire dal prossimo 31 marzo, quando invece sarebbe dovuto partire il calendario “più ricco” per la concomitanza con il periodo nel quale gli italiani viaggiano di più.

Una seconda pessima notizia per l’Aeroporto di Genova dopo il passo indietro di Ryanair che avrebbe dovuto crescere ed invece ha invertito la rotta per quanto riguarda gli investimenti su Genova.