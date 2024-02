Pornassio (Imperia) – Un mezzo pesante bloccato dalla neve sulla strada statale 28 del Colle di Nava e il traffico finisce ko con disagi pesanti e roventi polemiche sulla gestione dell’emergenza.

Sono state ore di grande tensione sulla strada dell’entroterra imperiese dove la caduta di neve sta causando disagi enormi ed il blocco della strada statale.

Un mezzo pesante che viaggiava nonostante le previsioni e l’Allerta diffusa già da ieri è rimasto bloccato lungo il percorso della statale 28 causando lo stop forzato del traffico della zona.

Sul posto sono accorsi gli uomini dell’Anas e dei vigili del fuoco ma le condizioni meteo proibitive hanno reso particolarmente complessa la situazione e la gestione dell’emergena.

Per diverse ore il traffico sulla statale è stato completamente bloccato suscitando le proteste degli amministratori e dei sindaci della zona che hanno evidenziato come, in caso di emergenza sanitaria non sarebbe stato possibile far arrivare in zona i mezzi di soccorso necessari.

Il mezzo pesante non era nemmeno l’unico a viaggiare lungo la strada ed altre decine di mezzi sono rimasti bloccati a lungo prima che la situazione si “normalizzasse”.