Genova – Stava aspettando l’autobus in piazza Portello quando è stato aggredito e colpito ripetutamente al volto, con pugni e schiaffi, affinchè consegnasse il portafogli e i suoi averi.

Brutta avventura per un uomo ed ennesima rapina violenta nel centro di Genova.

I fatti sono avvenuti la scorsa notte in pieno centro. L’uomo era in attesa del bus quando è stato avvicinato a un 19enne ed un26enne che lo hanno colpito al volto con diversi pugni per poi rubargli il passaporto, 45 euro in contanti ed un mazzo di chiavi.

La vittima, pochi attimi dopo l’aggressione, è stata soccorsa da una Guardia Giurata che transitava a bordo del proprio scooter e che, prontamente ha richiesto l’intervento della Polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente fermato il 26enne che intanto si era nuovamente avvicinato alla vittima con fare aggressivo e, poco distante, anche il 19enne.

I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.