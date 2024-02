Genova – Nuovo allagamento, ieri sera, in via Pacoret de Saint Bon e nuove proteste sui social per il ripetersi dell’emergenza ad ogni precipitazione un pò più intensa nella zona.

La segnalazione è arrivata ad automobilisti e motociclisti con il sistema di allarme della polizia locale che comunicava l’allagamento nel sottovia ferroviario.

Una situazione che, purtroppo, si ripete sempre più spesso e che rischia ogni volta di creare pesanti disagi a chi ha la sfortuna di passare con l’allagamento in corso con il pericolo di acquaplanning o addirittura di restare bloccato con l’auto, con tutti i danni del caso.

Da tempo i residenti della zona chiedono che il Comune intervenga per investigare i motivi degli allagamenti ripetuti e per riparare il sistema di scarico delle acque piovane.