Savona – Le precipitazioni nevose aumentano di intensità, specie nel savonese e sull’Autostrada A6 Savona – Torino si registra un incidente stradale più grave ed altri fortunatamente quasi senza conseguenze.

Un’auto ha perso il controllo finendo contro il guard rail tra Altare e Millesimo in direzione Torino. Sul tratto sono in atto copiose precipitazioni nevose e l’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso viscido dalla neve.

Fortunatamente non si registrano feriti anche in altri micro tamponamenti ma i disagi sono enormi e si formano code a tratti per i mezzi in difficoltà.

La raccomandazione è ad evitare di mettersi in viaggio salvo emergenze o reale necessità.

Nevicata abbondante in corso, sempre sull’autostrada A6 tra Marene e il bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni.

(Foto di Archivio)