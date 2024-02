Il maltempo continua ad iperversare sulla Liguria e oltre all’allerta Gialla per pioggia scatta anche quella per le valanghe.

Anche se può sembrare curioso parlare di valanghe in Liguria, esistono località dove il fenomeno può palesarsi anche nella nostra regione come nel settore Alpi Liguri Sud.

L’allerta scatta per domani, martedì 27 febbraio

Alla luce delle nevicate in corso, soprattutto sulle montagne imperiesi, e degli automatismi connessi al Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria, Arpal ha emesso l’allerta gialla per rischio valanghe nel settore Alpi Liguri Sud. Nello specifico, la situazione descritta nel bollettino Meteomont indica un pericolo Moderato di livello 2 (scala fino a 5) per neve a debole coesione e vento – neve ventata, che sconsiglia le attività al di fuori delle piste battute e segnalate.