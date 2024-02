La forte perturbazione che sta interessando la Liguria dalla serata di ieri porterà precipitazioni anche forti e un brusco calo delle temperature che favorirà precipitazioni nevose anche a quote relativamente basse.

L’intensità maggiore si avrà sui versanti padani del savonese e del genovese di ponente.

Un inizio settimana all’insegno del maltempo e dell’Allerta Gialla scattata alla mezzanotte di ieri e che proseguirà sino alle ore 15.

I giorni successivi non saranno caratterizzati da un miglioramento netto anche se le precipitazioni saranno via via meno consistenti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 26 Febbraio 2024

Già dalla nottata precipitazioni diffuse specialmente sul centro-ponente con intensità moderata. Quota neve inizialmente sugli 800m sui versanti marittimi e sui 500m sui versanti padani.

Nel corso della mattinata le precipitazioni prenderanno forza e la quota neve, grazie anche all’effetto del rovesciamento del freddo dall’alto verso il basso, tenderà ad abbassarsi fino ai 500m sui versanti marittimi del genovese di ponente e del savonese e fino a fondovalle sui versanti padani. Precipitazioni un po’ più deboli a levante del Tigullio con quota neve più alta sull’appennino orientale (sui 1000m).

Situazione che non cambierà in serata. Da prendere in seria considerazione gli avvisi sopra.

Venti inizialmente moderati da sud / sud-est un po’ ovunque. Dal pomeriggio rimarranno da sud-est sul centro-levante con intensità moderata, mentre ruoteranno e rinforzeranno da nord-est sul centro-ponente con raffiche fino a burrasca in serata nei punti esposti.

Mare in aumento fino a molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo.

Temperature minime stazionarie lungo le coste, mentre caleranno nelle zone interne. Massime in deciso calo.

Sulla costa temperature minime tra +5/+11°C e massime tra +8/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -3/+4°C – Max: -1°C/+8°C