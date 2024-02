Genova – La storica trattoria “Da Maria” riapre in vico Testadoro e fa subito il pienone. Un abbraccio virtuale, fatto di presenze e conferme, per il celebre locale dietro via XXV aprile, che da decenni rappresenta la buona e semplice cucina ligure con prezzi decisamente convenienti. Ieri le saracinesche si sono alzate dopo una serie di lavori ed interventi ordinati dalla Asl a seguito di un controllo che ne ha decretato la chiusura ma, all’apertura c’era già chi prenotava il tavolo e chi si assicurava che davvero il locale fosse riaperto per la pausa pranzo.

Un affetto immutato che rincuora i gestori dopo lo “scivolone” – più formale e mediatico che reale – della chiusura forzata.

La riapertura di ieri ha confermato che nessuno ha dimenticato la trattoria simbolo di una città accogliente e i tavoli che tornano a riempirsi hanno commosso i gestori e rafforzato la voglia di continuare.

Da oltre ceto anni la trattoria “Da Maria” offre pasti caldi e buoni, tipici della tradizione ligure e a prezzi contenuti e decisamente lontani dalla tendenza di tanti locali. Frequentata da attori, cantanti e artisti di ogni genere, la trattoria è da sempre un punto di incontro per una certa parte di Genova che non si arrende alle nuove tendenze e al generale rialzo dei prezzi della ristorazione.

Roberto Casaleggio, figlio della “mitica” Maria Manté che resta nel cuore di tutti i genovesi che l’hanno conosciuta, ha potuto toccare con mano l’affetto della città e proseguirà l’attività della mamma nel rispetto delle sue tradizioni e scelte: un tavolo per tutti, cibi semplici e genuini e prezzi popolari. Ottimi motivi per tornare presto in vico Testadoro a festeggiare la riapertura.