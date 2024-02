Celle Ligure (Savona) – E’ stata riaperta solo intorno alle 5,30 di questa mattina l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa al traffico ieri sera, a causa di una frana, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova.

Squadre dei vigili del fuoco e operai di Autostrade hanno lavorato per tutta la notte per rimettere in sicurezza il tratto autostradale e rimuovere tutti i detriti caduti causando la chiusura preventiva del tratto autostradale.

Pesantissimi i disagi e proteste, specie degli autotrasportatori