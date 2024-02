Genova – Si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino la donna di 71 anni rimasta coinvolta nell’incendio divampato oggi in un appartamento di via Caveri, nel quartiere di Sampierdarena.

La donna è giunta al Pronto Soccorso intubata ed è stata sottoposta a seduta di camera iperbarica per contrastare l’intossicazione da inalazione di fumo. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi riservata.

Intanto proseguono le indagini dei vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica precisa degli eventi.