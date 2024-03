Prolungata l’allerta gialla per PIOGGE sui bacini piccoli, medi e grandi delle zone A e D fino alle 24.00 di oggi, domenica 3 marzo

Alla luce delle ultime uscite modellistiche e di quanto effettivamente verificatosi nelle ultime ore, Arpal ha confermato lo scenario di criticità emanato ieri, prolungando lo stato di Allerta Gialla per temporali e piogge ma anche per vento forte e alla mareggiata.

Ecco il dettaglio dell’allerta nelle varie zone:

• Zona A (Ponente), B (Centro), D (Versanti Padani di Ponente): termina alle 23:59 di oggi, domenica 3 marzo

• Zona C (Levante), bacini piccoli e medi: dalle 14:00 fino alle 23:59 di oggi, domenica 3 marzo

Arpal conferma lo scenario di allerta di ieri. Al momento il minimo è posizionato più verso il golfo del Leone, posizione che determina le precipitazioni più consistenti al di fuori del nostro territorio; nel pomeriggio si attende però un’intensificazione dell’attività temporalesca, associata al passaggio vero e proprio del fronte perturbato, accompagnato anche un lieve abbassamento della quota neve, sempre confinata attorno ai mille metri.

I venti di scirocco – fenomeno attualmente più intenso del passaggio perturbato – stanno soffiando sulla regione con raffica massima di 113km/h registrata a Monte Penello, sopra il Ponente genovese, e di 129,9 km/h a Ronco Scrivia.

In aumento il moto ondoso: dal pomeriggio mareggiata su tutte le coste, in particolare sul centro-levante, dove attorno a mezzanotte il periodo, ossia l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra, sarà intorno ai 9-10 secondi. Onda massima registrata fin ora è di 2,98 metri. Potrà essere seguita grazie ai dati rilevati dalla boa ondametrica, ripristinata con l’inizio del nuovo anno al largo di Capo Mele, e consultabile a questo indirizzo: https://cmi-servizi.arpal.liguria.it/boacapomele.html

Queste, nel dettaglio, le precisioni meteo di Arpal per le prossime ore:

Oggi, domenica 3 marzo, precipitazioni diffuse fino a moderate con cumulate areali elevate su AD e significative altrove; locali rovesci/temporali su Centro-Ponente in estensione al Levante da metà giornata con alta probabilità di fenomeni forti su ABCD, bassa su E. Nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini di A, moderate a quote superiori; deboli sopra i 1000-1200 m su E. Venti meridionali di burrasca forte (raffiche intorno a 80-100 km/h, localmente superiori). Mareggiate intense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 secondi) da Sud, Sud-Ovest.

Domani, lunedì 4 marzo, nella prima parte della giornata residua instabilità con locali rovesci/temporali, bassa probabilità di fenomeni forti su ABCD (possibili: allagamenti localizzati; danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). In mattinata: venti settentrionali fino a forti rafficati su AB e sui crinali di D, moderati altrove; mareggiate intense con onda lunga (fino 9-10 secondi) da Sud-Ovest più insistenti su C e sulla parte orientale di B. Moto ondoso in scaduta a partire da Ponente.

Dopodomani, martedì 5 marzo, L’approssimarsi di una nuova perturbazione porta locali precipitazioni in serata anche a carattere di rovescio o temporale, al più moderato. Ingresso di venti settentrionali moderati anche rafficati in serata. Moto ondoso in aumento fino a mare localmente agitato su C in tarda sera.