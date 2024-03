Genova – Non c’è stato nulla da fare, ieri sera, in via Archimede, per la donna travolta da un’auto mentre attraversava la strada nelle vicinanze del sottopasso ferroviario. L’intervento dell’ambulanza del 118 non è riuscito a salvare la vita alla persona che era stata sbalzata a terra dalla vettura che l’ha colpita con violenza senza lasciarle scampo.

L’ennesimo incidente mortale, ancora una volta con un pedone come vittima, è avvenuto nel quartiere di San Fruttuoso dove da tempo i residenti chiedono maggiore visibilità per gli attraversamenti stradali e dove recentemente sono nate forti polemiche per l’installazione di semafori intelligenti che multano ma non garantiscono la sicurezza stradale.

Il dibattito torna ad infiammarsi ed anche il presidente uscente del Municipio locale, Massimo Ferrante è intervenuto sui social per ricordare che “per anni abbiamo chiesto al Comune la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali ma ad oggi si è preferito puntare sui semafori intelligenti che sicuramente multano chi oltrepassa la linea di carreggiata ma non migliorano in alcun modo la sicurezza dei pedoni.

Serve aumentare l’illuminazione pubblica, soprattutto sugli attraversamenti e occorre ridurre la velocità dei mezzi in circolazione”.