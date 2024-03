Genova – L’associazione GenovApiedi ha voluto ricordare Lucia Durante, la 78enne travolta e uccisa domenica sera mentre attraversava la strada in via Archimede, a pochi passi dalla sua abitazione.

“Domenica sera – si legge – Lucia ci ha lasciato. Per i suoi amici e per l’Associazione GenovApiedi, Lucia lascia un vuoto difficile da colmare. Lucia era una persona instancabile, senza età. Lucia passava alcune settimane al rifugio Chiarella come socia del CAI: al rifugio arrivava a piedi dopo ore di cammino e preparava pasti per i passanti e gli ospiti. Lucia era socia di GenovApiedi da molti anni e si è guadagnata “sul campo” il ruolo di fotografa “ufficiale” dell’associazione: con una grande sensibilità riusciva a rendere sempre in modo ottimale – con le sue immagini – le iniziative del gruppo.

Non si lasciava intimorire dalle situazioni e, rischiando qualche rimbrotto, si avvicinava il più possibile al soggetto; attraversava i palchi e le persone per raggiungere il proprio punto di vista; sempre con risultati ottimali.

Lucia pubblicava i suoi scatti su un sito di fotografia dove è stata in copertina più volte. Lucia era con noi ogni volta che fosse possibile, ossia quasi sempre. Scusa, mi diceva, questa volta ho un impegno con la Spitfire: l’auto storica di Aristide, amato marito,

e la sua associazione. Camminare era uno dei suoi passatempi preferiti. Riusciva a fare passeggiate impegnative senza demordere mai, anche a rischio di perdersi, come

accadde una volta in cui riuscì comunque ad arrivare alla meta stanca e contenta.

Lucia cucinava molto bene: cappelletti, pandolce, torte … Lucia ricamava e donava le sue creazioni, alcuni soci conservano le sue creazioni. Lucia amava il mare: andava a Nervi per i suoi tuffi e le sue lunghe nuotate. Lucia non stava mai ferma. Amava la vita e dava tutto il possibile, anche di più. Era una amica semplice e sincera. Amava la sua famiglia, il marito, i figli, il suo cane. Per Angelo, il nipotino tanto desiderato, un amore speciale. Lucia non parlava mai male delle persone ; magari confidava qualche perplessità ma sempre in

modo garbato. Lucia è stata travolta – sotto casa – in una notte di pioggia – da un’auto.

Grazie Lucia di aver camminato per un breve tratto con noi: ti ricorderemo sempre con grande affetto e amore.

Il Presidente, i soci, gli amici di GenovApiedi”