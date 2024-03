Albenga (Savona) – Hanno rubato una Duster ma sono stati scoperti dal proprietario che ha chiamato i carabinieri li ha fatti arrestare dopo un rocambolesco inseguimento.

Costerà cara la decisione di un gruppo di giovanissimi di rubare un veicolo in via Adige, proprio sotto la casa del proprietario.

L’uomo ha visto sfrecciare la sua auto con a bordo i ragazzi ed ha subito chiamato le forze dell’ordine che velocemente hanno raggiunto la zona costituendo una serie di post d blcco per evitare la fuga.

Alla vista delle divise e delle sirene, però, la banda invece di fermarsi ha ingaggiato un rocambolesco inseguimento. Le auto dei carabinieri li hanno comunque inseguiti e raggiunti.

Bloccati prima che potessero scappare due dei ragazzi, poco più che ventenni ma già piuttosto noti alle forze dell’ordine. I due sono stati ammanettati e portati in carcere per furto mentre gli altri, minorenni, sono stati denunciati.

La vettura è stata restituita al legittimo proprietario.