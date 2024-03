Genova – Inizio giornata in salita per automobilisti e trasportatori che viaggiano sulla rete autostradale ligure con code e rallentamenti segnalati già dalle prime ore del mattino.

Sull’Autostrada A7 Genova Milano viene segnalata coda in uscita a Genova Bolzaneto per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria.

Sempre sulla A7 tra Bolzaneto e allacciamento con A1= si segnala coda per veicolo in avaria in direzione Genova

Ancora sulla A7 coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sull’autostrada A12 Genova Livorno altra coda e disagi tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per Materiali dispersi

Coda e rallentamenti anche al casello di Genova Ovest, in uscita e per traffico congestionato

Sull’Autostrada A10 Genova Ventimiglia coda tra Albisola e il bivio con la complanare Savona, in direzione Genova, lavori.

Coda anche tra Albisola e Celle Ligure, sempre in direzione Genova e sempre per lavori.

E rallentamenti a tratti vengono segnalati anche tra Genova Prà/Voltri e allacciamento con la A7 e Genova Ovest, sempre in direzione Genova.

Disagi e coda anche sulla A12 tra Genova Nervi e Recco e tra Chiavari e Recco nella direzione opposta.

Segnalata coda anche sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Masone e Ovada per lavori.