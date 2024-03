Genova – Verranno celebrati questa mattina, nella parrocchia di San Fruttuoso, in piazza Martinez, nell’omonimo quartiere genovese, i funerali di Lucia Durante, la donna travolta ed uccisa da un’auto mentre attraversava la strada vicino casa, in via Archimede.

Amici e familiari si riuniranno per ricordare Lucia Durante e le molte attività nelle quali era impegnata mentre molti residenti della zona chiedono ancora che vengano messi in sicurezza gli attraversamenti del quartiere che sono poco visibili o poco illuminati e continuano ad essere teatro di incidenti più o meno gravi.