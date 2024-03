Genova – Un fotomontaggio per ironizzare sulla condizione non proprio perfetta di molte strade della città. L’ironia corre sui social per protestare, in modo simpatico ma non meno feroce, sulla manutenzione riservata ad alcune strade cittadine. Se le segnalazioni di buche e problemi vari inviate con l’interessante piattaforma ideata dal Comune, non hanno effetto, c’è chi pensa di risvegliare l’attenzione di “chi di dovere” con battute e simpatiche trovate dal gusto goliardico e satirico.

E’ il caso dell’immagina che nasce dalla sovrapposizione di una celebre scena di un noto colossal americano, con una foto di una buca nell’asfalto cittadino.

Il risultato sta facendo il giro del web, sospinto dalle condivisioni sui social.

Come nel film Titanic, infatti, il personaggio femminile Rose esorta il compagno Jack a resistere immerso nell’acqua gelida che, nel film, è quella dell’oceano dopo l’affondamento del transatlantico mentre a Genova è quella di una profondissima buca.