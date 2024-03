Il maltempo che in queste ore sta colpendo la Liguria, in particolare il Ponente, ha portato diverse frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. Regione Liguria è in costante contatto con la Protezione Civile regionale per aggiornamenti sulle situazioni a rischio

A Finale Ligure una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell’Aurelia in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 592, in località Malpasso. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Anas per verificare lo stato della strada

Operatori in azione anche tra Mulinetti e Polanesi, dove un grosso albero ha interrotto la circolazione sull’Aurelia, sono in corso le operazioni di rimozione della pianta

Frana anche a Pieve Ligure, sempre sull’Aurelia, e a Noli nei pressi di località Saraceni

Nella notte una decina di persone residenti in una Rsa di Coronata sono state evacuate in via precauzionale a causa della riattivazione di una frana già esistente nei pressi dell’edificio

Le previsioni per le prossime ore: sulla Liguria fenomeni persistenti di intensità debole o moderata, anche a carattere di rovescio, hanno interessato nella notte l’intera regione e sono tuttora in corso. Al momento i massimi di precipitazione si registrano sul Turchino

Precipitazioni nevose si sono registrate sui nivometri dell’estremo Ponente (circa 3cm a Triora) dove la quota neve si è assestata attorno ai 1000-1200 mt

Venti di scirocco forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte hanno soffiato e soffiano tuttora sul centro-Levante