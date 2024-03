Genova – Una giovane di 18 anni è stata investita questa mattina, poco prima delle ore 8, in viale Durazzo Pallavicini, nel quartiere di Pegli. La ragazza è stata travolta da una vettura. Dalle prime informazioni sembrerebbe che stesse attraversando sulle strisce pedonali.

I primi a soccorrerla sono stati alcuni passanti, i quali hanno assistito alla scena e hanno anche chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo del sinistro stradale i sanitari del 118 e alcune pattuglie di polizia locale.

Fortunatamente, le condizioni della 18enne non sarebbero apparse gravi. La ragazza sarebbe stata trasportata in codice giallo – di media gravità – all’ospedale di Voltri. In corso i rilievi per ricostruire quanto accaduto.