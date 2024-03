Genova – Attimi di paura questa mattina in corso Europa, all’altezza dell’ospedale San Martino lungo la carreggiata che viaggia in direzione centro: poco dopo le ore 8, un autobus Amt avrebbe preso fuoco.

Fortunatamente non ci sono stati problemi per i passeggeri a bordo che, eccezion fatta per lo spavento, non sono rimasti feriti o intossicati. Stesso discorso per l’autista, impegnato ad aiutare gli stessi passeggeri ad abbandonare in sicurezza il mezzo. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona, con lunghe code e rallentamenti che si sono creati specialmente in corso Europa, almeno fino a quando le forze dell’ordine e vigili del fuoco non hanno riportato la situazione alla normalità.