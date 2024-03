Sant’Olcese – Durante la notte appena trascorsa i carabinieri sono intervenuti all’interno di una villetta dell’entroterra genovese dopo la segnalazione del proprietario, avvertito tramite sms dall’allarme digitale istallato sul suo telefono che segnalava la presenza di intrusi nell’abitazione.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato due malviventi. Uno di loro, alla vista dei carabinieri, ha provato a colpirli con un badile, prima di fuggire in direzione del bosco e far perdere le proprie tracce. L’altro, invece, è stato fermato ed arrestato.

Proseguono le ricerche per individuare il ladro ancora in fuga. In queste ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto.