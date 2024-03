Genova – Mancanza delle autorizzazioni necessarie, farmaci conservati in modo inadeguato e sospette lesioni colpose per ben 9 neonati. Sono le presunte accuse rivolte alla Casa Maternità Le Maree attivo e molto conosciuto nel quartiere della Foce e non solo. Rilievi che sarebbero stati avanzati durante il blitz dei carabinieri del Nas effettuato nel centro che è piuttosto noto nell’ambito di chi sceglie di partorire in modo “naturale” e non all’interno di percorsi considerati “troppo rigidi” di ospedali e cliniche.

I Nas hanno sequestrato la Casa maternità perchè sembra non disponesse di autorizzazioni del sindaco e della Regione Liguria mentre la Procura di Genova avrebbe contestato anche sospette lesioni colpose nei confronti di nove neonati che sono stati trasferiti all’ospedale Gaslini per problemi di salute dopo aver trascorso del tempo nella struttura o con incaricate della struttura.

Quattro ostetriche che lavorano nella struttura risulterebbero indagate e l’inchiesta intende accertare se la struttura potesse fare assistenza ostetrica o per gestanti senza le autorizzazioni che sarebbero prescritte dalle normative vigenti.

In particolare non esisterebbe, nella normativa della Regione Ligure, la figura della cosiddetta “Casa Maternità”