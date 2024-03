Genova- Non si era accorto di nulla, forse per il rumore del motore o per il tasso alcolico nel sangue, il camionista fermato oggi dalla polizia locale mentre viaggiava in via Sorgenti Sulfuree, a Voltri, trascinando una delle motrici da Tir che stava trasportando e che si era ribaltata nell’urto con la volta di un ponte.

L’uomo, un cittadino lituano, guidava ubriaco e quando lo hanno fermato gli agenti della locale hanno riscontrato un tasso alcolemico, di prima mattina già superiore al 2.

Il camionista si era infilato sotto al ponte dell’autostrada in via Sorgenti sulfuree, urtando le due cabine contro la parete superiore del tunnel e non si è neanche accorto del danno che aveva provocato al mezzo, ed ha continuato a guidare pericolosamente per qualche chilometro fino a quando la Polizia Locale, allertata dalle prime segnalazioni dell’incidente, non lo ha fermato.

Imboccando il tunnel, la prima cabina si è schiacciata, perdendo il tetto, la seconda si è ribaltata, rimanendo pericolante sul mezzo, ed è stata trascinata per molta strada fino al posto di blocco.

Sono intervenute in totale due pattuglie della Polizia Locale e una di Sicurezza Urbana; alla guida dell’autotreno un cittadino lituano, risultato positivo all’alcoltest, con un punteggio superiore al 2, alle 9,30 circa di mattina.

L’uomo è stato trasportato negli Uffici della Polizia Locale per essere fotosegnalato e procedere alle denunce del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Società Autostrade per verificare possibili danni al ponte e i Vigili del Fuoco per rimettere in sicurezza l’autotreno e rimuovere la motrice ribaltata.