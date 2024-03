Genova – Rientra a casa e trova due persone intente a cercare di aprire la porta della sua abitazione. Un attimo di smarrimento e poi la reazione che ha messo in fuga i ladri che erano già riusciti ad aprire usando un mazzo di chiavi.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un uomo residente in via Orlando, tra Sturla e Albaro.

L’uomo ha chiamato le forze dell’ordine che hanno scoperto che il padre era stato derubato di una borsa contenente le chiavi e alcuni documenti che hanno probabilmente spinto i ladri a tentare un “furto rapido” approfittando della situazione.

I malviventi sono corsi nell’abitazione e hanno aperto la porta venendo però subito scoperti.

Un tipo di furti sempre più frequente poiché i ladri, una volta impossessati delle chiavi e dei documenti del derubato, ne conoscono anche l’indirizzo di casa

In questo caso il furto è stato sventato ma spesso invece si arriva troppo tardi.