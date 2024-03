San Colombano Certenoli (Genova) – Grave incidente, ieri sera, sulla strada Statale 225, in via Domenico Norero, in località Petrella, nel comune di San Colombano Certenoli.

Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare e una delle vetture ha inoltre finito la sua corsa sul tetto.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a soccorrere le persone, che in prima battuta sembravano essere rimaste bloccate nei veicoli.

Giunti sul posto però, gli occupanti erano già stati estratti. I Vigili del Fuoco hanno così provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno avviato anche le prime indagini per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto dei vigili del fuoco)