Inizio settimana con passaggio di correnti d’aria umida proveniente dai quadranti meridionali sulla Liguria che porteranno condizioni di cielo coperto o parzialmente nuvoloso e qualche piovasco sul centro-levante della regione. Miti invece le temperature, in linea con la media stagionale del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 Marzo 2024

Deboli piovaschi intermittenti, a partire dalla tarda nottata, interesseranno a macchia di leopardo il settore centro-orientale della regione .

Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio, progressivamente da Ovest verso Est

Ventideboli/moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante della regione, in rinforzo a moderati nel pomeriggio, da Sud-Ovest sotto costa nell’ Imperiese

Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo

Temperature in diminuzione sui versanti marittimi, stazionarie o in lieve aumento su quelli padani

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C – Max: +11/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+7°C – Max: +11°C/+18°C