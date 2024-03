Genova – Ha litigato furiosamente con la moglie e l’ha picchiata ma lei si è rifugiata in un’altra stanza ed è riuscita a comporre il numero di emergenza 112 e a far intervenire i carabinieri.

E’ successo la notte scorsa in un appartamento di Sampierdarena dove i due coniugi, originari del Senegal, hanno avuto l’ennesimo diverbio.

Dalle parole però si è passati alle mani e l’uomo ha colpito diverse volte la donna.

All’arrivo dei carabinieri la donna è stata assistita con il cosiddetto “codice rosso” ed ha confermato le percosse ed è stata accompagnata all’ospedale Galliera dove i medici hanno refertato le lesioni.

L’uomo è stato denunciato e potrebbe essere allontanato dall’abitazione familiare se la donna lo chiederà.