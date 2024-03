Genova la cità più cara della Liguria per la spesa legata al servizio idrico e prezzi aumentati del 37,9% negli ultimi 5 anni.

Ammonta a 495 euro la spesa media per la bolletta dell’acqua a carico delle famiglie liguri nel 2023. Un dato al di sopra della media nazionale di 478 euro e che ha fatto registrare un aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente e del 37,9% negli ultimi 5 anni.

A rilevarlo uno studio dell’associazione “Cittadinanzattiva” che ha diffuso i dati in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.

La provincia ligure dove le bollette dell’acqua sono state più “salate” nel 2023 è Genova con 571 euro a famiglia (+23,9% rispetto al 2019) seguita da La Spezia con 528 euro (+11,3% nel quinquennio), Savona con 471 euro (+67,6%) e Imperia con 410 euro (+88%).

Il rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2023 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone con un consumo annuo di 182 metri cubi.

In base agli ultimi dati Istat disponibili riferiti al 2020 la dispersione idrica in Liguria passa dal 56,4% in provincia della Spezia, al 41,6% della provincia di Imperia, fino al 35,2% e 34,8% rispettivamente delle province di Genova e Savona, rispetto al 42,2% della media nazionale.