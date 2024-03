Genova – E’ una mattinata di traffico intenso lungo le strade del centro città. A partire da questa notte, infatti, è stata disposta la chiusura di via delle Fontane, in direzione mare, per favorire gli interventi di manutenzione straordinaria del rio Carbonara.

Per coloro che viaggiano in direzione Principe, è possibile percorrere via Balbi, di solito riservata soltanto ai mezzi pubblici. Questo, però, porta auto e moto ad incolonnarsi in coda dietro agli autobus che sostano dalle varie fermate, aumentando di conseguenza il traffico.

Infine, si segnala anche la chiusura di due corsie in via Gramsci, una in direzione levante e un’altra in direzione ponente.

Sul posto presenti alcuni agenti della polizia locale che stanno gestendo il traffico presente.