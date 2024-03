Anteprima mondiale della nuova serie di Hotel Portofino per la serata inaugurale dei Portofino Days. Venerdì 22 marzo, alle 21, nella cornice della celebre piazzetta sarà possibile assistere alla proiezione della terza stagione della fortunata serie Tv per la regia di Jonathan Jones e prodotta da Eagle Eye.

Ambientata nella Liguria anni ’20, la serie tv gode della colonna sonora scritta dal violoncellista Stefano Cabrera che sarà ospite della prima edizione dei Portofino Days, che da venerdì 22 a domenica 24 marzo trasformeranno la Liguria e il Tigullio nella capitale del mondo delle fiction.

“Hotel Portofino” sarà anche fra le proiezioni di sabato 23 e di domenica 24 al Teatrino Portofino. Sabato a partire dalle ore 21, in Piazzetta, vedrà lo GnuQuartet – composto da Roberto Izzo, Francesca Rapetti, Raffaele Rebaudengo oltre che dallo stesso Cabrera – suonare le musiche di “HotelPortofino” e una selezione fra le colonne sonore composte negli anni dai maggiori compositori italiani in forma di suite musicali appositamente arrangiate da Cabrera e dedicate a loro.

Con lo GnuQuartet si esibiranno Irene Fiorito al primo violino e Guido Bottaro al pianoforte. Concerto in collaborazione con ACMF.