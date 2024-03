La Spezia – Un anziano è precipitato dalla finestra della sua abitazione, in un condominio di viale San Bartolomeo, nel quartiere di Fossamastra. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra ed hanno chiamato le forze dell’ordine e il 118.

All’arrivo dell’ambulanza, però, per l’anziano 78enne non c’era più nulla da fare.

Il personale dell’ambulanza e dell’automedica non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni il pensionato stava facendo piccoli lavori domestici ed era stato visto mentre cercava di sistemare una staffa metallica di una finestra.

Forse a causa di un malore o di un movimento sbagliato ha perso la presa precipitando di sotto.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e per accertare come si siano svolti i fatti.