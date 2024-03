Toirano (Savona) – Movimentato salvataggio dei Vigili del fuoco questa mattina, in una palazzina di largo Gorini dove era stato segnalato prima un capriolo incastrato nel cancello e poi un lupo imprigionato su un terrazzo.

I vigili del fuoco, perplessi per la chiamata, sono arrivati sul posto ed hanno subito trovato il capriolo imprigionato nella cancellata e lo hanno liberato ma poi, sempre sulla base della segnalazione della famiglia che vive nell’edificio, hanno controllato un terrazzo nel quale è risultato improgionato un lupo che probabilmente stava inseguendo il capriolo ed è finito a sua volta in trappola.

Sul posto sono arrivati gli operatori della vigilanza regionale che hanno addormentato il lupo con un dardo trattato con sonnifero e poi, insieme ai vigili del fuoco e al personale Enpa hanno prelevato il lupo che verrà visitato dal veterinario e poi, se non risulterà ferito, verrà liberato nella zona.

Il “caso” ha sollevato le consuete discussioni sulla presenza di animali vicino alle abitazioni.

Sui social c’è chi teme la presenza dei lupi e chi, suffragato da elementi di ricerca scientifica, ricorda che i lupi stanno ripopolando i boschi della Liguria da anni e non si è mai registrato alcun episodio di attacco alle persone. Gli esperti ricordano infatti che il lupo fugge per natura l’incontro con l’uomo e resta ben lontano dalle abitazioni a meno che non trovi cibo o sotto forma di spazzatura lasciata fuori dai cassonetti o, peggio, fornita anche indirettamente con le ciotole del cibo per gli animali di casa (cani, gatti)

In questo caso è l’uomo che attira involontariamente il lupo e mette in atto una serie di atti che rischiano di rendere “confidente” il lupo, condannandolo a morte certa visto che è l’unico caso in cui è possibile catturarlo – per tramite della vigilanza regionale.