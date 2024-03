Genova – Avevano trasformato la loro casa, nel Levante genovese, in una vera e propria centrale dello spaccio e nascondevano 10 chili di hashish pronto per essere rivenduto. Una coppia di insospettabili di 54 e 62 anni è stata scoperta ed arrestata dagli uomini della Squadra Mobile della Polizia

Da qualche giorno, gli agenti della Squadra Mobile monitoravano l’appartamento della coppia, situato in zona levante, ove era stato segnalato un insolito via vai di persone, residenti anche in quartieri abbastanza distanti del capoluogo. Le dinamiche osservate, in effetti, erano quelle che tipicamente si verificano in una qualsiasi base di spaccio.

Gli investigatori, quindi, atteso il momento propizio facevano ingresso nell’abitazione della coppia per effettuare una perquisizione che consentiva di rinvenire, all’interno di una dispensa, i dieci kg di stupefacente.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria gli indagati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di “Marassi” e di “Pontedecimo”.