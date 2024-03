Genova – Ancora una ambulanza bloccata e ancora un automobilista denunciato per interruzione di servizio pubblico. Rischia una pesante sanzione e di dover risarcire eventuali danni alla persona che necessitava di soccorso l’automobilista denunciato ieri sera in via Copernico, nel quartiere di Borgoratti. La persona ha lasciato l’auto posteggiata in modo tale da non consentire il passaggio dei soccorritori e l’ambulanza che è rimasta bloccata ha richiesto come da disposizioni l’intervento della forza pubblica.

Una persona che doveva essere trasportata urgentemente in ospedale non poteva essere soccorsa e solo la fortuna ha voluto che non si trattasse di un caso di vita o di morte.

La polizia locale giunta sul posto ha chiamato il carro attrezzi e l’auto è stata rimossa.

L’ambulanza ha potuto portare a compimento la propria missione e questa mattina l’automobilisti si ritroverà senza auto, con una multa per divieto di sosta e una denuncia per interruzione di servizio pubblico.

Non si tratta evidentemente del primo caso di questo tipo in una città che è cresciuta a dismisura sulle alture e senza criterio rispetto al numero di auto circolanti. Se la sosta selvaggia è un problema, diventa emergenza se le strade non possono essere percorse da mezzi di soccorso. La Legge, in questo caso, considera responsabile chi ha posto in essere il blocco e dunque l’automobilista che ha lasciato la vettura a bloccare la strada.

(Foto di Archivio)