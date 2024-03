Sulla Liguria correnti più secche provenienti dai quadranti settentrionali garantiranno una domenica stabile ed in prevalenza soleggiata, ma all’inizio della nuova settimana si attiveranno nuovamente umidi flussi meridionali a causa dell’avvicinarsi di una nuova perturbazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 Marzo 2024

Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio qualche addensamento interesserà l’Appennino orientale e le Alpi Liguri, altrove situazione pressoché invariata con solo qualche velatura in transito.

Venti tra notte e mattino deboli o moderati da nord, poi dai quadranti meridionali. Verso sera torneranno a disporsi da nord con rinforzi fino a tesi. Per l’intera giornata ventilazione sostenuta da ovest sul Golfo.

Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature minime in calo, massime in aumento.

Sulla csta temperature minime tra +8/+12°C e massime tra +15/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -3/+7°C e massime tra +13/+18°C